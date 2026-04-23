آیین بزرگداشت روز سعدی در کیش برگزار شد
آیین بزرگداشت روز سعدی با حضور علاقهمندان به فرهنگ و ادبیات فارسی در سینما لبخند کیش برگزار شد.
به گزارش ایلنا به نقل از روابطعمومی و امور بینالملل سازمان منطقه آزاد کیش، این برنامه عصر سهشنبه اول اردیبهشت در سینما لبخند برگزار شد و جمعی از دوستداران فرهنگ و ادبیات ایران زمین در آن حضور یافتند. در این مراسم، مرضیه کمالی سروستانی درباره جایگاه سعدی در ادبیات فارسی و نقش آثارسعدی در شکلگیری هویت فرهنگی ایرانیان سخنرانی کرد.
در ادامه، فیلم مستند «سعدی کارنو» به نمایش درآمد؛ مستندی که بخشهایی از زندگی، جهانبینی و میراث ماندگار سعدی شیرازی را برای مخاطبان روایت میکند. همچنین اجرای زنده موسیقی سنتی، فضای مراسم را با نغمههای اصیل ایرانی گرمتر و صمیمیتر کرد.
این آیین به مناسبت بزرگداشت روز سعدی و با هدف ترویج ارزشهای ادبی و فرهنگی این شاعر برجسته در جزیره کیش برگزار شد.