آیین بزرگداشت روز سعدی در کیش برگزار شد

به گزارش ایلنا به نقل از روابط‌عمومی و امور بین‌الملل سازمان منطقه آزاد کیش، این برنامه عصر سه‌شنبه اول اردیبهشت در سینما لبخند برگزار شد و جمعی از دوستداران فرهنگ و ادبیات ایران زمین در آن حضور یافتند. در این مراسم، مرضیه کمالی سروستانی درباره جایگاه سعدی در ادبیات فارسی و نقش آثارسعدی در شکل‌گیری هویت فرهنگی ایرانیان سخنرانی کرد.

در ادامه، فیلم مستند «سعدی کارنو» به نمایش درآمد؛ مستندی که بخش‌هایی از زندگی، جهان‌بینی و میراث ماندگار سعدی شیرازی را برای مخاطبان روایت می‌کند. همچنین اجرای زنده موسیقی سنتی، فضای مراسم را با نغمه‌های اصیل ایرانی گرم‌تر و صمیمی‌تر کرد.

این آیین به مناسبت بزرگداشت روز سعدی و با هدف ترویج ارزش‌های ادبی و فرهنگی این شاعر برجسته در جزیره کیش برگزار شد.