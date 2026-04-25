حضور کاروان زیر سایه خورشید همزمان با میلاد امام رضا (ع) در کیش
پرچم متبرک حرم مطهر رضوی با کاروان زیر سایه خورشید همزمان با میلاد امام رضا (ع) به کیش می آید.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی و اموربین الملل سازمان منطقه آزاد کیش، همزمان با دهه کرامت و همزمان با میلاد باسعادت حضرت امام رضا(ع)، در روزهای هشتم و نهم اردیبهشت ۱۴۰۵ کاروان خادمین آستان قدس رضوی با همراه داشتن پرچم متبرک حرم مطهر رضوی با عنوان «کاروان زیر سایه خورشید» میهمان جزیره کیش خواهند بود.
این کاروان پس از ورود به جزیره، طی دو روز حضور خود، برنامهها و دیدارهای گستردهای را در سطح جزیره اجرا خواهد کرد.
دیدار با خانوادههای معظم شهدا،غبارروبی مزار شهدای گمنام و حضور در تجمعات میدانی مردمی از برنامه های این کاروان در جزیره کیش است.
برنامه مردمی و معنوی «زیر سایه خورشید» با هدف گسترش فرهنگ رضویرهر ساله در نقاط مختلف کشور برگزار میشود و حضور کاروان خادمین حرم مطهر رضوی در جزیره کیش، بار دیگر فضای جزیره را معطر به عطر رضوی خواهد کرد.