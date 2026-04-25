حضور کاروان زیر سایه خورشید همزمان با میلاد امام رضا (ع) در کیش

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی و اموربین الملل سازمان منطقه آزاد کیش، همزمان با دهه کرامت و همزمان با میلاد باسعادت حضرت امام رضا(ع)، در روزهای هشتم و نهم اردیبهشت ۱۴۰۵ کاروان خادمین آستان قدس رضوی با همراه داشتن پرچم متبرک حرم مطهر رضوی با عنوان «کاروان زیر سایه خورشید» میهمان جزیره کیش خواهند بود.

‎این کاروان پس از ورود به جزیره، طی دو روز حضور خود، برنامه‌ها و دیدارهای گسترده‌ای را در سطح جزیره اجرا خواهد کرد. دیدار با خانواده‌های معظم شهدا،غبارروبی مزار شهدای گمنام و حضور در تجمعات میدانی مردمی از برنامه های این کاروان در جزیره کیش است. برنامه مردمی و معنوی «زیر سایه خورشید» با هدف گسترش فرهنگ رضویرهر ساله در نقاط مختلف کشور برگزار می‌شود و حضور کاروان خادمین حرم مطهر رضوی در جزیره کیش، بار دیگر فضای جزیره را معطر به عطر رضوی خواهد کرد.

