بازدید معاون دیپلماسی اقتصادی وزارت امور خارجه از محورهای مبادلاتی و بررسی روند تردد در مرز بازرگان
حمید قنبری معاون دیپلماسی اقتصادی وزارت امور خارجه، به همراه حسین گروسی مدیرعامل سازمان منطقه آزاد ماکو و حسین جوشقانی مشاور وزیر امور اقتصادی و دارایی، از محورهای مبادلاتی، زیرساختهای ترانزیتی و بخشهای مختلف مرز و پایانه مرزی بازرگان بازدید کردند.
به گزارش ایلنا به نقل از پایگاه خبری منطقه آزاد ماکو، در این بازدید، هیئت اعزامی ضمن حضور میدانی در بخشهای مختلف مرز بازرگان، روند تردد کامیونها، تریلرها و مسافران را از نزدیک مورد بررسی قرار دادند و چالشها و گلوگاههای موجود در فرآیندهای عبور و مرور تجاری و مسافری را ارزیابی کردند.
این بازدید میدانی با هدف بررسی میدانی وضعیت ترافیک تجاری و مسافری و شناسایی راهکارهای تسهیل و روانسازی تردد در یکی از مهمترین دروازههای تجاری کشور انجام شد.
در ادامه، معاون دیپلماسی اقتصادی وزارت امور خارجه و هیئت همراه از محور تازهاحداث ماکو ـ قلشلانمش، جاده تازهاحداث ابریشم، زون توسعه منطقه آزاد ماکو و مرکز مبادلات تجاری ایران و ترکیه بازدید کردند و در جریان آخرین وضعیت اجرایی و ظرفیتهای این پروژهها قرار گرفتند.
قنبری در حاشیه این بازدید با تأکید بر ضرورت همافزایی میان دیپلماسی اقتصادی و توسعه زیرساختهای مرزی گفت: «مرز بازرگان و منطقه آزاد ماکو نقش تعیینکنندهای در اتصال اقتصاد ایران به بازارهای منطقهای و اروپایی دارند و رفع موانع تردد در این مرز، تأثیر مستقیمی بر افزایش تبادلات تجاری کشور خواهد داشت.»
حسین گروسی مدیرعامل سازمان منطقه آزاد ماکو نیز با اشاره به اقدامات توسعهای انجامشده، اظهار کرد: بهبود مسیرهای دسترسی، توسعه زونهای اقتصادی و راهاندازی مرکز مبادلات تجاری ایران و ترکیه، بخشی از برنامههای منطقه آزاد ماکو برای افزایش ظرفیت تردد و ارتقای جایگاه مرز بازرگان در کریدورهای بینالمللی است.
در پایان این بازدید، بر لزوم تسریع در تکمیل پروژههای زیرساختی، تقویت هماهنگی میان دستگاههای اجرایی مستقر در مرز و بهرهگیری از ظرفیتهای دیپلماسی اقتصادی برای پشتیبانی از فعالیتهای منطقه آزاد ماکو تأکید شد.