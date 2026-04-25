نشست راهبردی رفع موانع مرز بازرگان با محوریت تقویت نقش سازمان منطقه آزاد برگزار شد

به گزارش ایلنا به نقل از پایگاه خبری منطقه آزاد ماکو، حمید قنبری معاون دیپلماسی اقتصادی وزیر امور خارجه در این جلسه، بر ضرورت تقویت دیپلماسی اقتصادی در مرزهای کشور، به‌ویژه در مرز راهبردی بازرگان تأکید کرد.

گروسی مدیرعامل سازمان منطقه آزاد ماکو نیز در تشریح مشکلات موجود، گفت: کمبود گیت‌های خروجی ایران به دلیل وجود دیوار حائل و محدودیت توسعه، همچنین کمبود جایگاه و دستگاه ایکس‌ری، روند تردد کامیون‌ها و تریلرها را با کندی جدی مواجه کرده و مشکلات متعددی برای فعالان تجاری ایجاد کرده است.

وی افزود: سازمان منطقه آزاد ماکو آماده است نقش فعالی در ساماندهی گمرک و پایانه مرزی بازرگان ایفا کند. بر همین اساس، طرح‌های مهمی شامل احداث سردرب جدید، ساماندهی ضلع شرقی دیوار گمرک، ایجاد گیت‌های مسافری و تجاری، و همچنین هوشمندسازی و مکانیزه کردن فرآیندهای گمرکی در دستور کار قرار گرفته است.

گروسی همچنین از آماده‌سازی مرکز مبادلات تجاری ایران و ترکیه توسط منطقه آزاد ماکو خبر داد و گفت این مرکز می‌تواند بستری مناسب برای عرضه کالای همراه مسافر باشد و از سفرهای غیرضروری به ترکیه و خروج ارز جلوگیری کند.

این نشست با هدف هم‌افزایی میان دیپلماسی سیاسی و ظرفیت‌های اقتصادی منطقه آزاد ماکو برگزار شد تا مسیر روان‌سازی تبادلات مرزی و تقویت کریدورهای ترانزیتی کشور تسهیل شود. در این چارچوب، بر بهره‌گیری از ابزارهای دیپلماتیک برای تثبیت جایگاه بازرگان به‌عنوان کریدور اصلی ترانزیت شرق به غرب تأکید شد.

همچنین راهکارهای تقویت تعاملات مرزی، تسهیل تردد اتباع و ناوگان تجاری، و حمایت از فعالان اقتصادی در تراز منطقه‌ای و بین‌المللی بررسی شد تا زیرساخت‌های نوین ایجاد شده توسط منطقه آزاد ماکو با پشتیبانی دیپلماتیک، به جهش تبادلات تجاری کشور منجر شود.

گفتنی است طبق دستور رئیس‌جمهور، جعفر قائم‌پناه به‌عنوان نماینده ویژه ریاست‌جمهوری در حل مشکلات گمرکی تعیین شده و بازدیدهای میدانی متعدد معاونت‌های وزارتخانه‌ها از منطقه آزاد ماکو در حال انجام است.

