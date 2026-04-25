گمرک گوربلاک ترکیه در مرز منطقه آزاد ماکو افتتاح شد

به گزارش ایلنا به نقل از پایگاه خبری سازمان منطقه آزاد ماکو؛ آرین پارماکسیز» روز جمعه در مراسم افتتاح این گمرک در کشور ترکیه که با حضور ریس کل گمرک جمهوری اسلامی ایران،‌استاندار آذربایجان غربی،‌مدیرعامل سازمان منطقه آزاد ماکو،‌سفیر ایران در ترکیه و دیگر مسئولان ایرانی همراه بود، اظهار کرد: این مرز فقط یک گذرگاه نیست بلکه رگ لجستیک اقتصادی برای ترکیه محسوب می‌شود.

وی با اشاره به ارتقاء تعاملات اقتصادی با جمهوری اسلامی ایران، بیان کرد: سالانه ۲۰۰ هزار کامیون ترانزیتی از این گذرگاه مرزی تردد داشت که امسال با ارتقا خدمات این میزان در سه ماه اخیر به ۴۵ هزار کامیون ترانزیتی رسید.

این مقام مسوول جمهوری ترکیه با اشاره احداث مدرن این گمرک، گفت: معتقدیم که گمرک فقط در ساختمان‌های شیک خلاصه نمی‌شود، بلکه باید این مدرن بودن در سرعت بخشی به خدمات دهی نیز نمایان شود.

وی گمرک گوربلاک را دروازه‌ای به سمت جهان از طریق ایران عنوان کرد.

گمرک گوربلاک در نقطه مقابل گمرک بازرگان واقع شده است و یکی از مهم‌ترین گذرگاه‌های ترانزیتی کشور محسوب می‌شود.