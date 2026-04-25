وزیر اقتصاد جمهوری ترکیه:

زیرساخت‌های ترکیه برای تجارت با ایران ارتقاء می‌یابد/ به گذرگاه‌های جاده‌ای اکتفا نمی‌کنیم

وزیر اقتصاد جمهوری ترکیه گفت: زیرساخت‌های مرزی ترکیه برای سرعت بخشیدن به تجارت با جمهوری اسلامی ایران ارتقا می‌یابد چرا که باور داریم تجارت با ایران را با سرعت زیادی در پساجنگ گسترش خواهیم داد.

به گزارش ایلنا به نقل از پایگاه خبری منطقه آزاد ماکو،‌«عمر بولات» در مراسم افتتاح گمرک گوربلاک در کشور ترکیه، اظهار کرد: در ارتباط با ایران به گذرگاه جاده‌ای اکتفا نمی‌کنیم و گذرگاه ریلی و ترددهای هوایی را نیز تقویت خواهیم کرد.

وی گذرگاه گوربلاک را مهم‌ترین گذرگاه با این کشور با جمهوری اسلامی ایران عنوان کرد و افزود: استان آغری و گذرگاه کوربلاک دروازه اروپا به آسیاست و ما نسبت به این ظرفیت به هیچ وجه بی تفاوت نخواهیم بود.

وزیر اقتصاد ترکیه با اشاره به آغاز نهضت احیای گذرگاه‌های زمینی از سال ۲۰۰۳ در ترکیه، بیان کرد: گذرگاه گوربلاک، نوزدهمین گذرگاهی است که طی این مدت احیا شد تا ظرفیت های اقتصادی با کشورهای همسایه تقویت شود.

وی بیان ‌اینکه میزان‌ تجارت خارجی جمهوری ترکیه به ۸۰۰ میلیارد دلار رسیده است، گفت: این میزان تقریبا ۵۰ درصد اقتصاد ترکیه را شامل می‌شود که نشانگر اهمیت این حوزه است.

«بولات» ادامه داد: درتلاشیم تا میزان تجارت خارجی جمهوری ترکیه تا سال ۲۰۳۰ به یک تیرلیون دلار افزایش دهیم.

وی با قدردانی از همدلی مسوولان ایرانی در توسعه تجارت، بیان کرد: تلاش‌های انجام شده از سوی استاندار آذربایجان‌غربی برای توسعه مبادلات تجاری و ارتباط سازنده دو کشور ستودنی است که از آن قدردانی می‌کنیم.

بنا بر این گزارش، رضا رحمانی استاندار آذربایجان‌غربی به همراه هیات همراه در مراسم افتتاح گذرگاه مرزی گوربلاک جمهوری ترکیه حضور داشت و جلسات متعددی با طرف‌های ترک در این راستا برگزار شد.

 

