مدیرعامل راه آهن کشور:
پروژه ریلی مرند-چشمه ثریا در مرحله عقد قرارداد است
معاون وزیر راه و شهرسازی و مدیرعامل شرکت راهآهن جمهوری اسلامی ایران، از برنامههای راهبردی برای تقویت زنجیره تأمین کالاهای اساسی و توسعه زیرساختهای ریلی منطقه خبر داد.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی سازمان منطقه آزاد ماکو؛ جبار علی ذاکری معاون وزیر راه و شهرسازی و مدیرعامل شرکت راهآهن جمهوری اسلامی ایران، که در بدو ورود از مرز بازرگان مورد استقبال گرم حسین گروسی، مدیرعامل سازمان منطقه آزاد ماکو قرار گرفت، با اشاره به حساسیت شرایط کنونی تأمین کالا، اظهار داشت: یکی از اولویتهای اصلی ما، تسهیل انتقال کالاهای اساسی به کشور است. با توجه به محدودیتهای ظرفیت مسیر ریلی فعلی که از دریاچه وان میگذرد، هماهنگیهای لازم با طرف ترکیهای صورت گرفته تا با فعالسازی همزمان دو فریبوت (ترمینال ساحلی) در بنادر مرسین و اسکندرون، امکان واردات روزانه تا ۳ هزار تن کالای اساسی از این مسیر فراهم شود.
وی همچنین در ادامه به پیشرفت پروژههای زیرساختی منطقه آزاد ماکو پرداخت و از تکمیل مطالعات تکمیلی مسیر ریلی «مرند به چشمه ثریا» خبر داد.
ذاکری با اشاره به اینکه وقفه در این پروژه به دلیل دوران جنگ تحمیلی بوده است، تأکید کرد: این پروژه مورد پیگیری مستقیم رئیسجمهور قرار دارد و تفاهمات لازم نیز صورت گرفته است.
وی اضافه کرد: اعتبارات مربوطه از محل تهاتر نفتی تخصیص یافته و طی روزهای آینده قرارداد آن منعقد خواهد شد. پیشبینی میکنیم ظرف دو ماه آینده، اخبار بسیار امیدوارکنندهای از روند اجرایی این مسیر ریلی منتشر شود.