بازدید سفیر ایران در ترکیه از مرز بازرگان / تأکید بر تسریع راهاندازی مرکز مبادلات تجاری ایران وترکیه
محمدحسن حبیباللهزاده، سفیر جمهوری اسلامی ایران در ترکیه، بههمراه حسین گروسی، مدیرعامل سازمان منطقه آزاد ماکو و جمعی از مسئولان استانی و شهرستانی، از خط مرزی بازرگان بازدید کردند.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی سازمان منطقه آزاد ماکو؛ در این بازدید، موضوع دیوار حائل شرقی مرز بازرگان که مانعی برای توسعه گیتهای خروجی کامیون و افزایش ظرفیت تردد در این گذرگاه بینالمللی شده است، مورد بررسی میدانی قرار گرفت. مقرر شد موضوع از طریق مراجع ذیربط در کشور ترکیه نیز پیگیری و زمینه رفع موانع توسعهای فراهم شود.
سفیر ایران در ترکیه در حاشیه این بازدید با تأکید بر اهمیت تسهیل مبادلات مرزی اظهار داشت: راهاندازی بازارچه مرزی تحت عنوان «مرکز مبادلات تجاری ایران و ترکیه» با جدیت در دستور کار قرار دارد و تلاش خواهیم کرد این مرکز در کوتاهترین زمان ممکن فعالیت خود را آغاز کند.
در ادامه، مدیرعامل سازمان منطقه آزاد ماکو نیز با اشاره به نقش این مرکز در ساماندهی ترافیک مرزی گفت: در حال حاضر منتظر اعلام نظر و هماهنگیهای نهایی از سوی سازمان توسعه تجارت هستیم و بیتردید راهاندازی مرکز مبادلات تجاری ایران و ترکیه میتواند گرهگشای بخش قابل توجهی از مشکلات ترافیکی گمرک بازرگان باشد.
گفتنی است مرز بازرگان بهعنوان مهمترین دروازه زمینی تجارت ایران با ترکیه، نقش کلیدی در تبادلات اقتصادی دو کشور ایفا میکند و توسعه زیرساختهای آن از اولویتهای اصلی منطقه آزاد ماکو به شمار میرود.