به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی سازمان منطقه آزاد ماکو؛ در این نشست، مهم‌ترین چالش‌ها و مسائل مرتبط با روندهای گمرکی، تسهیل تردد مرزی و ارتقاء زیرساخت‌های پایانه بازرگان مورد بررسی قرار گرفت و بر ضرورت هماهنگی بیشتر دستگاه‌های اجرایی در راستای تسهیل تجارت و افزایش ظرفیت مبادلات مرزی تأکید شد.

پایانه مرزی بازرگان به عنوان یکی از مهم‌ترین گذرگاه‌های زمینی کشور، نقش کلیدی در توسعه تجارت ایران با ترکیه و کشورهای اروپایی ایفا می‌کند.

انتهای پیام/