بازرگان در کانون تصمیمگیری؛
بررسی چالشهای گمرکی با حضور معاون وزیر اقتصاد
با حضور فرود عسگری رئیس کل گمرک جمهوری اسلامی ایران، حبیباللهزاده سفیر جمهوری اسلامی ایران در ترکیه، رضا رحمانی استاندار آذربایجان غربی، حسین گروسی مدیرعامل سازمان منطقه آزاد ماکو، عمر علیپور نماینده مردم ماکو،شوط، پلدشت و چالدران در مجلس و جمعی از مسئولان استانی و شهرستانی مسائل و مشکلات پایانه مرزی و گمرک بازرگان بررسی شد.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی سازمان منطقه آزاد ماکو؛ در این نشست، مهمترین چالشها و مسائل مرتبط با روندهای گمرکی، تسهیل تردد مرزی و ارتقاء زیرساختهای پایانه بازرگان مورد بررسی قرار گرفت و بر ضرورت هماهنگی بیشتر دستگاههای اجرایی در راستای تسهیل تجارت و افزایش ظرفیت مبادلات مرزی تأکید شد.
پایانه مرزی بازرگان به عنوان یکی از مهمترین گذرگاههای زمینی کشور، نقش کلیدی در توسعه تجارت ایران با ترکیه و کشورهای اروپایی ایفا میکند.