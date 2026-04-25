به گزارش ایلنا به نقل از پایگاه خبری سازمان منطقه آزاد ماکو؛ این سامانه با هدف تسریع در فرآیندهای کنترل و بازرسی، ارتقای ضریب امنیت و کاهش زمان توقف ناوگان حمل‌ونقل در مرز راه‌اندازی شده است. ظرفیت عملیاتی این دستگاه روزانه ۴۰ دستگاه کامیون و تریلر بوده و زیرساخت ایجادشده امکان افزایش ظرفیت تا ۸۰۰ دستگاه را نیز فراهم می‌کند.

برای اجرای این پروژه ۴۰۰ میلیارد تومان اعتبار هزینه شده است؛ اقدامی که نقش مؤثری در تسهیل تجارت، روان‌سازی تردد ناوگان باری و تقویت جایگاه مرز بازرگان به عنوان یکی از مهم‌ترین مبادی تجاری کشور ایفا خواهد کرد.

مسئولان حاضر در آیین بهره‌برداری، راه‌اندازی این سامانه را گامی مهم در توسعه زیرساخت‌های گمرکی و تحقق تجارت هوشمند در مرزهای کشور عنوان کردند.