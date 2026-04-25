بازدید معاون وزیر اقتصاد از سالن تجاری پایانه مرزی بازرگان و گفتوگو با تجار
به گزارش ایلنا به نقل از پایگاه خبری منطقه آزاد ماکو، فرود عسگری معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی و رئیسکل گمرک جمهوری اسلامی ایران به همراه رضا رحمانی استاندار آذربایجان غربی و حسین گروسی مدیرعامل سازمان منطقه آزاد ماکو و عمر علیپور نماینده مردم ماکو، شوط، پلدشت و چالدران در مجلس شورای اسلامی از سالن تجاری پایانه مرزی بازرگان بازدید کردند.
در این بازدید، هیأت همراه ضمن حضور در بخشهای مختلف سالن تجاری، از نزدیک در جریان روند ارائه خدمات، فرآیند ترخیص کالا و مسائل و دغدغههای فعالان اقتصادی قرار گرفتند.
معاون وزیر اقتصاد در گفتوگو با تجار و بازرگانان حاضر در پایانه، بر ضرورت تسهیل و تسریع در فرآیندهای گمرکی، کاهش بروکراسی اداری و حمایت عملی از فعالان بخش خصوصی تأکید کرد و گفت: توسعه زیرساختهای نرمافزاری و هوشمندسازی خدمات گمرکی از اولویتهای جدی دولت در راستای رونق تجارت مرزی است.
تجار و بازرگانان نیز در این دیدار، دیدگاهها و پیشنهادهای خود را در خصوص بهبود فرآیندهای تجاری، ارتقای هماهنگی بین دستگاههای مستقر در مرز و افزایش سرعت خدماترسانی مطرح کردند.
این بازدید در راستای تقویت تعامل مستقیم مسئولان با فعالان اقتصادی و بررسی میدانی مسائل حوزه تجارت در مهمترین مرز زمینی کشور انجام شد.