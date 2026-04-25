هم افزایی مسئولان ملی و استانی برای توسعه دیپلماسی اقتصادی در ماکو

به گزارش ایلنا به نقل از پایگاه خبری سازمان منطقه آزاد ماکو؛ این منطقه میزبان فرود عسگری، معاون وزیر و رئیس‌کل گمرک ایران و رضا رحمانی، استاندار آذربایجان غربی بود تا روند نوسازی و تسهیل مبادلات تجاری در گلوگاه‌های مرزی کشور مورد بررسی میدانی قرار گیرد.

محورهای مهم این بازدید مشترک:

بازدید از گیت خروجی منطقه آزاد ماکو و بررسی روند ترددها

نظارت بر زیرساخت‌های گمرکی در مرز پلدشت

حضور مقامات عالی‌رتبه ایرانی در مراسم افتتاح بازسازی گمرک گوربلاغ ترکیه

بازدید از پایانه بین‌المللی بازرگان و مرکز مبادلات تجاری دو کشور

حضور هم‌زمان رئیس‌کل گمرک ایران و استاندار آذربایجان غربی در این منطقه، نشان از اهمیت استراتژیک منطقه آزاد ماکو در مسیر ترانزیتی ایران و اروپا و عزم جدی دولت برای رفع موانع صادراتی دارد.

