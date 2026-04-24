به گزارش ایلنا به نقل از پایگاه خبری منطقه آزاد ماکو، فرود عسگری در بدو ورود، از گیت خروجی منطقه آزاد ماکو بازدید کرد و در ادامه، از گمرک پلدشت نیز بازدید به‌عمل آورد.

بر اساس این گزارش، بازدید از گمرک بازرگان و مرکز مبادلات تجاری ایران و ترکیه نیز در برنامه سفر وی قرار دارد.

این سفر در راستای تقویت زیرساخت‌های گمرکی، تسهیل تجارت مرزی و توسعه همکاری‌های اقتصادی میان ایران و ترکیه انجام می‌شود.