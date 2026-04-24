سفر معاون وزیر اقتصاد و رئیسکل گمرک ایران به منطقه آزاد ماکو
معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی و رئیسکل گمرک جمهوری اسلامی ایران، فرود عسگری، در سفری دو روزه با هدف بازدید از گمرکات منطقه آزاد ماکو و شرکت در مراسم افتتاح بازسازی گمرک گوربلاغ ترکیه، وارد منطقه آزاد ماکو شد.
به گزارش ایلنا به نقل از پایگاه خبری منطقه آزاد ماکو، فرود عسگری در بدو ورود، از گیت خروجی منطقه آزاد ماکو بازدید کرد و در ادامه، از گمرک پلدشت نیز بازدید بهعمل آورد.
بر اساس این گزارش، بازدید از گمرک بازرگان و مرکز مبادلات تجاری ایران و ترکیه نیز در برنامه سفر وی قرار دارد.
این سفر در راستای تقویت زیرساختهای گمرکی، تسهیل تجارت مرزی و توسعه همکاریهای اقتصادی میان ایران و ترکیه انجام میشود.