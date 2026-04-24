به گزارش ایلنا به نقل از پایگاه خبری سازمان منطقه آزاد ماکو؛ در این بازدید، حسین گروسی با اشاره به نشست اخیر خود در تهران با معاون اجرایی رئیس‌جمهور ـ که به‌عنوان نماینده ویژه رئیس‌جمهور برای حل‌وفصل مشکلات مرز بازرگان تعیین شده ـ اظهار کرد: مسائل و چالش‌های اصلی این مرز به‌صورت دقیق مطرح و دستورات لازم برای رفع موانع صادر شده است.

وی با تأکید بر ضرورت اقدامات عملیاتی و فوری در مرز بازرگان افزود: برخی موانع فیزیکی که سال‌ها موجب کندی تردد و نارضایتی فعالان حوزه حمل‌ونقل شده بود، باید بدون تعلل برطرف شود.

در همین راستا، مدیرعامل سازمان منطقه آزاد ماکو به وجود دو دستگاه داکت (سوله‌های ۵ در ۲۵ متری) در محوطه گمرک بازرگان اشاره کرد که طی سال‌های گذشته به‌صورت متروکه و بلااستفاده رها شده و عملاً به یکی از عوامل ایجاد گلوگاه ترافیکی در مسیر ترانزیت تبدیل شده بود.

به گفته گروسی، این سازه‌ها علاوه بر ایجاد اختلال در تردد کامیون‌های ورودی به کشور، موجب کندی در ورود اتوبوس‌ها و خودروهای سواری از سمت ترکیه نیز شده بود.

وی اعلام کرد: با هدف روان‌سازی تردد و افزایش ظرفیت عملیاتی مرز، دستور تخریب و برچیدن این دو سوله به قرارگاه خاتم‌الانبیا ابلاغ شده و اجرای آن در دستور کار قرار گرفته است.

مدیرعامل سازمان منطقه آزاد ماکو تصریح کرد: با اجرای این اقدام، یکی از گلوگاه‌های مهم مرز بازرگان برطرف شده و شاهد بهبود محسوس در جریان تردد وسایل نقلیه سنگین و سبک خواهیم بود.

وی در پایان خاطرنشان کرد: مجموعه اقدامات در حال انجام با هدف تبدیل مرز بازرگان به یک مرز روان، هوشمند و رقابت‌پذیر در سطح منطقه دنبال می‌شود و این روند با جدیت ادامه خواهد داشت.

