بازرگان در مسیر تحول؛
نسخه فوری دولت برای جهش تجارت در دروازه اروپا
معاون اجرایی رئیسجمهور از تدوین برنامهای فوری برای روانسازی فرآیندهای تجاری در مرز بازرگان خبر داد؛ اقدامی که میتواند این گذرگاه راهبردی را به یکی از سریعترین و کارآمدترین مرزهای زمینی کشور تبدیل کند.
به گزارش ایلنا به نقل از پایگاه خبری سازمان منطقه آزاد ماکو؛ نخستین نشست ساماندهی مرز و گمرک بازرگان با حضور معاون اجرایی رئیسجمهور، مدیرعامل سازمان منطقه آزاد ماکو، مسئولان گمرک، سرپرست دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد، نمایندگان وزارت راه و شهرسازی و مرزبانی فراجا و با محوریت تسهیل صادرات و واردات برگزار شد.
این نشست در پی تفویض اختیارات ویژه هیأت وزیران به معاون اجرایی رئیسجمهور برای ساماندهی مرز بازرگان تشکیل شد و هدف آن، بررسی دقیق وضعیت موجود و تسریع در فرآیندهای تجاری عنوان شده است.
معاون اجرایی رئیسجمهور در این نشست با تأکید بر ضرورت روانسازی فرآیندها گفت: مرز بازرگان باید به یک مرز روان، سریع و قابل پیشبینی برای فعالان اقتصادی تبدیل شود و تصمیمات اتخاذشده نیز در چارچوب مصوبات دولت اجرایی خواهد شد.
وی با اشاره به برخی چالشهای موجود افزود: زیرساختها و فرآیندهای فعلی نیازمند اصلاح جدی است و باید با نگاه یکپارچه، گلوگاههای موجود شناسایی و برطرف شود. به گفته او، تعدد سامانههای نرمافزاری و نبود هماهنگی کافی میان دستگاهها از عوامل اصلی اتلاف زمان در این مرز است.
معاون اجرایی رئیسجمهور با تعیین ضربالاجل دو روزه برای ارائه نقشه کامل فرآیندی تردد کالا تصریح کرد: تمامی مراحل ورود و خروج کالا، زمان انجام هر بخش، مسئولان مربوطه و نقاط تأخیر باید بهصورت دقیق مشخص شود تا تصمیمگیریها بر پایه دادههای واقعی انجام گیرد.
وی همچنین بر یکپارچهسازی سامانهها، ارتقای تجهیزات نظارتی از جمله دستگاههای ایکسری و تقویت هماهنگی بین دستگاهی تأکید کرد و افزود: نگاه بخشی باید کنار گذاشته شود و همه دستگاهها با رویکردی ملی در جهت تسهیل تجارت حرکت کنند.
در این نشست، مدیرعامل سازمان منطقه آزاد ماکو نیز با طرح مجموعهای از مطالبات راهبردی، بر نقش کلیدی این منطقه در ارتقای کارایی مرز بازرگان تأکید کرد. وی خواستار تسریع در پرداخت مطالبات سازمان، تأمین زیرساختهای لازم برای انجام تشریفات گمرکی، ساماندهی کالای همراه مسافر و جلوگیری از ورود بیرویه کالاهای خارج از ضوابط شد.
همچنین، تقویت جایگاه مدیریتی منطقه آزاد در مرکز مبادلات تجاری بازرگان، اجرای قوانین مرتبط با انتصاب مدیران دستگاههای اجرایی، رفع موانع فیزیکی مؤثر بر کاهش ظرفیت ترانزیت و توسعه زیرساختهای هوشمندسازی گمرک از دیگر محورهای مطرحشده بود.
بر اساس اعلام مسئولان، بخشی از منابع درآمدی گمرک و پایانه بازرگان نیز به توسعه زیرساختها، هوشمندسازی و بهبود مسیرهای دسترسی اختصاص خواهد یافت؛ اقدامی که میتواند به افزایش ظرفیت ترانزیت و ارتقای کیفیت خدمات به بازرگانان و مسافران منجر شود.
در پایان این نشست، ابراز امیدواری شد که با اجرای تصمیمات اتخاذشده و همکاری نزدیک دستگاههای اجرایی، مرز بازرگان به الگویی موفق در حوزه تسهیل تجارت و توسعه مبادلات اقتصادی کشور تبدی