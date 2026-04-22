دیدار نماینده و فرماندار لاهیجان با مدیرعامل سازمان منطقه آزاد انزلی
نماینده مردم لاهیجان و سیاهکل در مجلس شورای اسلامی به همراه فرماندار شهرستان لاهیجان با مدیرعامل سازمان منطقه آزاد انزلی دیدار و گفتگو کردند.
به گزارش ایلنا به نقل از مدیریت روابط عمومی و امور بین الملل سازمان منطقه آزاد انزلی، سلمان زارع، نماینده مردم لاهیجان و سیاهکل در مجلس شورای اسلامی به همراه علیرضا مسچیان، فرماندار شهرستان لاهیجان با مصطفی طاعتی مقدم، مدیرعامل این سازمان دیدار و گفتگو کردند.
این دیدار با هدف بررسی راهکارهای توسعه همکاریها و هماهنگیهای مشترک صورت گرفت.