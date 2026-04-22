کلنگزنی مدرسه ۱۲ کلاسه خیرساز «نامداری» در ماکو
عملیات احداث مدرسه ۱۲ کلاسه خیرساز «نامداری» با حضور امام جمعه، فرماندار ماکو و جمعی از مسئولان سازمان منطقه آزاد ماکو در این شهر آغاز شد.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی سازمان منطقه آزاد ماکو؛ این مدرسه در زمینی به مساحت یکهزار و ۷۰۰ مترمربع که از سوی سازمان منطقه آزاد ماکو تأمین شده، احداث میشود.
هزینه ساخت این پروژه را «محمد ولیلو» از خیرین نیکاندیش تقبل کرده است و عملیات اجرایی آن بهزودی وارد فاز ساخت خواهد شد.
این مدرسه با هدف توسعه زیرساختهای آموزشی و پاسخ به نیازهای آموزشی دانشآموزان شهر ماکو احداث میشود و انتظار میرود نقش مؤثری در ارتقای سرانه فضاهای آموزشی منطقه داشته باشد.
مسئولان حاضر در مراسم، توسعه فضاهای آموزشی با مشارکت خیرین را یکی از مهمترین مسیرهای ارتقای کیفیت آموزش در منطقه عنوان کردند.