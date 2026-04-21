تلاش برای پایداری اقتصادی در شرایط پساجنگ

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی و امور بین الملل سازمان منطقه آزاد کیش، محمد کبیری در سفر کاری خود به پایتخت درسه دیدار مجزا با محسن حاجی میرزایی رییس دفتررییس جمهور، سید علی مدنی زاده وزیر اقتصاد و محمد جعفر قائم پناه معاون اجرایی رییس جمهور دیدار و گفت و گو کرد.

در این دیدارها مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش ضمن ارائه گزارشی از اقدامات انجام شده در جزیره کیش در دوره جنگ رمضان و تمهیدات پیش بینی شده برای مواقع بحران، از برنامه ریزیها برای بازگشت جزیره کیش به شرایط عادی با جذب سرمایه گذار و راهکارهای حمایتی برای کسب وکارهای خرد خبرداد.

وی با بیان اینکه در دوره جنگ تحمیلی با مدیریت شرایط وهمکاری گمرک ضمن تسهیل روند ترددها، موضوع پایداری کیش و خدمات دهی به ساکنان به عنوان دستور کار تمامی معاونان ومدیران به خوبی مدیریت شد افزود: با اقدامات انجام شده وبه مدد همدلی همه نهادهای و بخش خصوصی و با صبوری کیشوندان جزیره کیش از این دوره با کمترین اختلال در نظام خدمات دهی گذر کرد.

کبیری دراین نشست ها با اشاره به لزوم حمایت از کسب و کارها به منظور بازگشت به چرخه اقتصادی افزود: با توجه به اینکه اقتصاد کیش وابسته به حضور گردشگران است تامین نقدینگی با ارائه تسهیلات حمایتی به کیشوندان و گردشگران برای ایجاد رونق در جزیره یک ضرورت است و دراین خصوص در تلاش هستیم با حمایت مسئولان کشور و همکاری نهادهای مالی، اقداماتی انجام دهیم .

گفتنی است کبیری با انجام دیدار با مسیولین کشوری از جمله سه نشست ذکر شده در خصوص رفع مشکلات اقتصادی ،ایجاد شرایط برای فعال سازی گردشگری و تامین نقدینگی، اقدامات ارزشمندی درجهت رونق اقتصادی کیش انجام داده است که نتایج این نشست ها بزودی اعلام خواهد شد.

