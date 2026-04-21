برگزاری جلسه ای با محوریت بررسی مسائل و چالشهای حوزه معادن در راستای رفع موانع تولید به ریاست فرماندار ماکو و مدیر صنایع و معادن منطقه آزاد ماکو برگزار شد
در راستای تحقق اهداف توسعه اقتصادی و رفع موانع تولید، جلسهای به ریاست شهلا تاجفر، فرماندار شهرستان ماکو و با حضور سروری، مدیر صنایع و معادن سازمان منطقه آزاد ماکو و جمعی از مسئولین مربوطه، با محوریت بررسی مسائل و چالشهای حوزه معادن برگزار شد.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی سازمان منطقه آزاد ماکو؛ شهلا تاجفر، فرماندار ماکو در این نشست با بیان اینکه این شهرستان به عنوان نگین سنگهای تزئینی استان شناخته میشود، اظهار داشت: «ظرفیتهای بسیار بالایی در حوزه استخراج و صادرات سنگهای زینتی در این منطقه وجود دارد که شکوفایی آن مستلزم همکاری نزدیک میان نهادهای اجرایی و رفع موانع پیش روی فعالان اقتصادی است.»
سروری، مدیر صنایع و معادن سازمان منطقه آزاد ماکو،ضمن ارائه گزارشی از وضعیت بهرهبرداری از معادن منطقه، بر رویکرد حمایتی سازمان تأکید کرد و گفت: «اولویت اصلی ما در سازمان منطقه آزاد، تکمیل زنجیره ارزش و حمایت از ایجاد واحدهای فرآوری در مجاورت معادن است تا ضمن جلوگیری از خامفروشی، شاهد ایجاد اشتغال پایدار و افزایش ارزش افزوده در منطقه باشیم.»
وی همچنین افزود: «پایش مستمر معادن راکد و غیرفعال با جدیت دنبال میشود تا با واگذاری به سرمایهگذاران واجد شرایط، از ظرفیتهای خدادادی منطقه به بهترین شکل بهرهبرداری شود.»