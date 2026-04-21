نشست رئیس سازمان دامپزشکی کشور با مدیرعامل منطقه آزاد ماکو در تهران

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی سازمان منطقه آزاد ماکو؛ در این دیدار، طرفین ضمن بررسی ظرفیت‌های موجود در حوزه دامپزشکی و بهداشت دام، بر توسعه همکاری‌های مشترک در راستای ارتقای سلامت فرآورده‌های دامی، تسهیل صادرات و تقویت زیرساخت‌های مرتبط در منطقه آزاد ماکو تأکید کردند.

همچنین در این نشست، موضوعات مرتبط با نقش مناطق آزاد در توسعه تجارت محصولات دامی، تسهیل فرآیندهای نظارتی و افزایش تعاملات بین‌بخشی مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.

