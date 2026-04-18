دانشگاه گیلان و سازمان منطقه آزاد انزلی تدوین «سند توسعه صنایع خلاق» را آغاز کردند
نشست مشترک مسئولان دانشگاه گیلان و مدیران سازمان منطقه آزاد انزلی با هدف برنامهریزی برای تدوین «سند توسعه صنایع خلاق منطقه» برگزار شد.
به گزارش ایلنا به نقل از مدیریت روابط عمومی و امور بینالملل سازمان منطقه آزاد انزلی، در این نشست که مهدی گلدوست عضو هیئتمدیره و پونه نیکوی مدیر فرهنگی ، اجتماعی و گردشگری ، علی زرم آرا مدیر برنامهریزی و بودجه سازمان و مدیران دانشگاه گیلان، حضور داشتند؛ دو طرف به بررسی چارچوبهای لازم برای تدوین سند توسعه صنایع خلاق پرداخته و بر ضرورت بهرهگیری کاربردی از ظرفیتهای علمی دانشگاه در برنامههای توسعهای سازمان تأکید کردند.
در این زمینه نمونههایی از فعالیتها و پروژههای دانشگاهی قابلاستفاده در حوزههای اقتصادی، فرهنگی و گردشگری منطقه مطرح شد.