به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی و امور بین‌الملل سازمان منطقه آزاد کیش، این مسابقات با هدف توسعه ورزش بانوان و ایجاد فضایی بانشاط برای جامعه، از روز شنبه ساعت ۱۹:۳۰ آغاز می‌شود.

در این دوره، ۱۱ تیم با حضور حدود ۲۲ ورزشکار شرکت دارند. رقابت‌ها در مرحله نخست به‌صورت گروهی و در دو گروه برگزار خواهد شد و در ادامه، تیم‌های برتر برای صعود و کسب عناوین برتر در مرحله حذفی به مصاف یکدیگر می‌روند.

تماشای این مسابقات برای کیشوندان رایگان است و علاقه‌مندان می‌توانند با حضور در محل پلاژ آقایان، رقابت‌های بانوان ورزشکار را از نزدیک دنبال کنند.

میزبانی جزیره کیش از این رویداد ورزشی در ایام نوروز، ضمن ارتقای جایگاه ورزش بانوان، بر پویایی فضای اجتماعی و غنای برنامه‌های گردشگری و تفریحی جزیره می‌افزاید.