فرصتهای سرمایه گذاری سال ۱۴۰۵ معرفی شد
معاون اقتصادی سازمان منطقه آزاد کیش طرحها و فرصتهای سرمایهگذاری سال ۱۴۰۵ را برای فعالان اقتصادی و علاقمندان به مشارکت معرفی کرد.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی و امور بینالملل سازمان منطقه آزاد کیش، مسعود نیک افروز با اشاره به تداوم سیاستهای شفافسازی و تسهیل فرآیندهای جذب سرمایه گفت: فرصتهای سرمایهگذاری سال جاری در قالب طرحهای کارشناسیشده و بر اساس رویه سال گذشته، در سامانه اختصاصی سرمایهگذاری سازمان به نشانی invest.kish.ir بارگذاری شده و در دسترس متقاضیان قرار دارد.
معاون اقتصادی سازمان منطقه آزاد کیش ضمن دعوت از سرمایه و تخصص ایرانیان در سراسر جهان افزود: جزیره کیش، بهعنوان مروارید درخشان خلیج فارس، امروز بیش از هر زمان دیگری آماده پذیرایی از ایدهها، نوآوریها و سرمایههای ارزشآفرین است. سازمان منطقه آزاد کیش از تمامی ایرانیان شریف داخل کشور، هموطنان مقیم خارج و به ویژه فعالان اقتصادی و تجار ایرانی مستقر در کشورهای حاشیه خلیج فارس دعوت می کند تا با بهرهگیری از مزایای قانونی مناطق آزاد و زیرساختهای منحصربهفرد این جزیره، در پروژههای سرمایهگذاری مشارکت کنند.
وی در پایان در خصوص نحوه ثبت درخواست و دسترسی به اطلاعات اظهار داشت: متقاضیان میتوانند با مراجعه به سامانه یادشده، فهرست کامل طرحها، مشخصات فنی و اقتصادی، ضوابط ساختوساز و شرایط واگذاری را مشاهده نموده و نسبت به ثبت درخواست و بارگذاری مستندات خود اقدام کنند. این سامانه با هدف حذف واسطهها و ایجاد بستری عادلانه و شفاف برای رقابت سالم، در تمامی مراحل از ثبتنام تا ارزیابی نهایی در اختیار سرمایهگذاران خواهد بود.