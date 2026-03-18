همه مسئولین کیش پای کارهستند/ مشکلی در خدمات دهی و تامین کالاهای اساسی نداریم

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی و امور بین‌الملل سازمان منطقه آزاد کیش، محمد کبیری در آخرین جلسه شورای معاونان و مدیران این سازمان در سال ۱۴۰۴ با قدردانی از تلاش همکاران در بخش‌های مختلف اظهار داشت: در این مدت بیش از ۲۰۰ اقدام در حوزه‌های گوناگون برای مدیریت شرایط ویژه جزیره انجام شد که بخش مهمی از آن‌ها به مدیریت روزهای اخیر اختصاص داشت.

وی با اشاره به مدیریت خروج گردشگران و مسافران از جزیره افزود: خروج حجم بالای خودروها و مسافران و همچنین انتقال ساکنانی که تمایل داشتند در این مدت جزیره را ترک کنند، با هماهنگی و همکاری میان بخش‌های مختلف انجام شد و این فرآیند با کمترین چالش مدیریت شد.

مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش درباره وضعیت تأمین کالاهای اساسی در جزیره نیز گفت: در حوزه تأمین کالاهای ضروری و نیازهای روزمره مردم، تدابیر لازم از پیش اندیشیده شده بود و در حال حاضر در تأمین مایحتاج عمومی مردم در جزیره مشکلی وجود ندارد.

کبیری با اشاره به شرایط کشور در سال ۱۴۰۴ بیان کرد: امسال برای کشور و برای کیش سالی پر از اتفاقات مختلف بود؛ رویدادهایی که بعید است، یک کشور در چند سال تجربه کند و در این سال شاهد رخدادهای تلخ و شیرین بسیاری بودیم.

وی با اشاره به شرایط جنگی کشور خاطرنشان کرد: بدون تردید اگر جنگ رمضان و شرایط خاص اخیر وجود نداشت، تلاش‌ها و اقداماتی که همکاران برای آن برنامه‌ریزی کرده بودند بیش از پیش دیده می‌شد.

مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش با تأکید بر اهمیت همدلی میان دستگاه‌های مختلف در جزیره گفت: همدلی ایجاد شده میان سازمان منطقه آزاد کیش، بخش خصوصی و سایر نهادهای خدمت‌رسان، نمونه‌ای ارزشمند از همکاری و تعامل برای ارائه خدمات بهتر به مردم است.

وی در ادامه تأکید کرد: پشتوانه اصلی هر حاکمیت، رضایتمندی مردم است.

کبیری با اشاره به تلاش دشمنان برای ایجاد شکاف میان مردم و حاکمیت افزود: در این مدت تلاش‌هایی برای ایجاد فاصله و اختلاف میان مردم و حاکمیت صورت گرفت، اما انسجام و همراهی مردم نشان داد که این تلاش‌ها راه به جایی نخواهد برد.

مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش در پایان با تأکید بر همبستگی ملی گفت: مردم ایران مردمی صبور و پای‌کار هستند و هر جا نام ایران مطرح باشد، با وجود تفاوت دیدگاه‌ها، قومیت‌ها و زبان‌ها، همه بر یک نقطه مشترک تأکید دارند و آن ایران است.

وی در پایان از تلاش و همراهی کارکنان سازمان منطقه آزاد کیش و تمامی دستگاه‌ها و بخش‌های مختلف که در مدیریت شرایط و خدمت‌رسانی به مردم نقش داشتند قدردانی کرد.

گفتنی است در این نشست، گزارشی از تدابیر، اقدامات و عملکرد بخش‌های مختلف سازمان و شرکت‌های تابعه در جریان جنگ رمضان ارائه شد.