آرامش کیش در آخرین چهارشنبه سال؛ تقدیر کیشوندان از تلاش های کارکنان اورژانس و آتش نشانان جزیره
با همدلی و همراهی کیشوندان، چهارشنبه آخرسال بدون حادثه سپری و از کارکنان اورژانس و آتش نشانان جزیره کیش تقدیر شد.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی واموربین الملل سازمان منطقه آزاد کیش، در آخرین چهارشنبه سال 1404، جزیره کیش با همدلی وهمراهی کیشوندان شبی آرام را پشت سر گذاشت. در فضایی که بیش از هر زمان نیازمند آرامش و همیاری هستیم، کیشوندان با همکاری، فرهنگمداری و مسئولیتپذیری مثالزدنی، شبی ایمن و بدون حادثه را رقم زدند.
بر اساس گزارشهای رسمی، در شب چهارشنبه سوری هیچگونه حادثهای به آتشنشانی، و اورژانس اعلام نشده وهیچ مراجعه ای ناشی از آسیب های این شب نیز در مراکز درمانی و بیمارستانها ثبت نشده است.
همچنین در این شب با حضور کیشوندان در بیمارستان و ایستگاه شماره 3 آتش نشانی کیش، از تلاش های کارکنان اورژانس وآتش نشانان کیش با اهدای گل تقدیر شد.