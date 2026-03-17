اطلاعیه شماره 5 سازمان منطقه آزاد کیش

به گزارش ایلنا به نقل از سازمان منطقه آزاد کیش:

به اطلاع شهروندان گرامی جزیره کیش میرساند همگام با سراسر کشورو در راستای کاهش فشار کاری آتش نشانان، امدادگران و پلیس جزیره کیش مقررشده است چهارشنبه سوری امسال بدون ترقه وآتش بازی در آرامش سپری شود.

توجه داشته باشیم که در شرایط فعلی بسیاری از همشهریانمان به ویژه کودکان درمعرض استرس های ناشی از صداهای انفجار قرار دارند وضروری است در آخرین چهارشنبه سال بیشتر مراقب یکدیگر باشیم. همچنین دعوت می شود کیشوندان عزیز از ترددهای غیر ضروری بپرهیزند و یا در صورت تمایل با رژه خودرویی اتحاد وهمدلی که از ساعت 20 از مقابل مسجد خاتم الانبیاء (ص) حرکت خود را آغاز می کند همراه شوند. در پایان از شهروندان و گردشگران عزیز درخواست می شود بدون توجه به شایعات و پرهیز از نشر این موارد، اخبار را از منابع رسمی پیگیری کنند. کانال های اطلاع رسانی سازمان منطقه آزاد کیش در پیام رسان های بله، ایتا و روبیکا فعال است.

