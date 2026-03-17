پایداری کیش در خدمات رسانی و عرضه کالاهای اساسی

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی و امور بین‌الملل سازمان منطقه آزاد کیش، محمد کبیری در ضیافت افطار همدلی و اتحاد در جزیره کیش که در اسکله بزرگ تفریحی برگزار شد، تمهیدات اندیشیده‌شده برای مدیریت شرایط جاری در جزیره را تشریح کرد و اظهار داشت: خروجی اقدامات انجام‌شده را می‌توان در آرامش و نظم حاکم بر کیش مشاهده کرد؛ فضایی که مردم در آن بدون دغدغه در حال انجام زندگی روزمره خود هستند.

وی افزود: با پیش‌بینی‌هایی که پیش از بروز شرایط اخیر انجام شد و با همکاری بخش خصوصی، تأمین و ذخیره‌سازی کالاهای اساسی در دستور کار قرار گرفت و در حال حاضر ۲۸ قلم کالای اساسی مورد نیاز جزیره به میزان قابل اطمینان تأمین شده است.

مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش ادامه داد: در حوزه دارو، آب و مواد غذایی نیز هیچ کمبودی وجود ندارد و با برنامه‌ریزی‌های انجام‌شده، جزیره آمادگی کامل دارد تا بدون نیاز به واردات جدید، نیازهای موجود را مدیریت و تأمین کند.

کبیری با اشاره به پایداری زیرساخت‌های حیاتی در جزیره تصریح کرد: با تمهیدات اندیشیده ‌شده و همراهی دستگاه‌های اجرایی و بخش خصوصی، در حوزه زیرساخت‌ها و تنظیم بازار نیز پایداری کامل برقرار است و در حال حاضر مشکل خاصی در این زمینه وجود ندارد.

وی همچنین با قدردانی از همکاری بخش خصوصی در تأمین و توزیع کالاهای مورد نیاز جزیره گفت: این هم‌افزایی نقش مهمی در ایجاد ثبات در بازار و حفظ آرامش عمومی در کیش داشته است.

مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش در ادامه به خروج برخی از کیشوندان از جزیره در روزهای گذشته اشاره کرد و افزود: برای تسهیل تردد شهروندان، تمهیداتی در نظر گرفته شد تا امکان خروج خودروها بدون تشریفات قبلی گمرکی فراهم شود که در همین چارچوب مجوز خروج حدود شش هزار خودرو صادر شد.

کبیری با بیان اینکه بخشی از ساکنان که در روزهای گذشته جزیره را ترک کرده‌اند در حال بازگشت هستند؛ تأکید کرد: کیش همواره خانه کیشوندان است و هر زمان که بخواهند می‌توانند به شهر خود بازگردند.

وی در پایان با تأکید بر روحیه همبستگی ملی خاطرنشان کرد: مردم ایران با هر دیدگاهی، هرگاه پای ایران در میان باشد، همدل و همراه در کنار یکدیگر می‌ایستند.