اعمال محدودیت تردد دریایی در بنادر چارک، آفتاب و کیش

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی و امور بین‌الملل سازمان منطقه آزاد کیش، با توجه به پیش‌بینی وزش بادهای غربی تا شمال‌غربی، افزایش ارتفاع موج و متلاطم شدن دریا، محدودیت‌های تردد شناورها برای روز چهارشنبه ۲۷ اسفندماه ۱۴۰۴ اعلام شد. بر این اساس، تردد لندینگ‌کرافت‌های خودروبر از بنادر چارک، آفتاب و جزیره کیش در بازه زمانی ساعت 7 تا 9 با رعایت کامل نکات ایمنی و تمهیدات لازم بلامانع است.