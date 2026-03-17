اعمال محدودیت تردد دریایی در بنادر چارک، آفتاب و کیش
در پی پیشبینی ناپایداریهای جوی، افزایش ارتفاع موج و متلاطم شدن دریا، محدودیتهایی برای تردد برخی شناورها در بنادر چارک، آفتاب و جزیره کیش اعمال شد.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی و امور بینالملل سازمان منطقه آزاد کیش، با توجه به پیشبینی وزش بادهای غربی تا شمالغربی، افزایش ارتفاع موج و متلاطم شدن دریا، محدودیتهای تردد شناورها برای روز چهارشنبه ۲۷ اسفندماه ۱۴۰۴ اعلام شد. بر این اساس، تردد لندینگکرافتهای خودروبر از بنادر چارک، آفتاب و جزیره کیش در بازه زمانی ساعت 7 تا 9 با رعایت کامل نکات ایمنی و تمهیدات لازم بلامانع است.
بر پایه این اطلاعیه، تردد شناورهای مسافری در مسیر بنادر چارک و کیش ممنوع بوده و تردد شناورهای صیادی و انواع قایقها نیز تا اطلاع بعدی ممنوع اعلام شده است.