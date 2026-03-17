تسهیل ورود کیشوندان فاقد کارت کیشوندی به جزیره کیش
امکان ورود کیشوندان فاقد کارت کیشوندی از مبادی بنادر چارک و آفتاب به جزیره کیش با ارائه مدارک معتبر فراهم شد.

به گزارش ایلنا به نقل از  روابط عمومی و امور بین‌الملل سازمان منطقه آزاد کیش، با توجه به تمهیدات انجام شده در خصوص مجوز ورود کیشوندان از مبادی بنادر چارک و آفتاب به جزیره کیش، ساکنانی که کارت کیشوند ندارند می‌توانند با ارائه مدارک معتبر نسبت به ورود به جزیره اقدام کنند.

بر این اساس، کیشوندان می توانند با ارائه مدارکی همچون سند مالکیت مسکونی، اجاره‌نامه، مجوز فعالیت اقتصادی و سایر مدارک معتبر نسبت به ورود به جزیره کیش اقدام کنند.

 

