برگزاری ویژه برنامه تحویل سال 1405 در جزیره کیش

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی و امور بین الملل سازمان منطقه آزاد کیش، ویژه برنامه تحویل سال 1405 به همراه سفره بزرگ افطار از ساعت 17 روز جمعه 29 اسفند در مصلای جزیره کیش برگزار می شود .

همچنین به منظور تسهیل تردد کیشوندان، سرویس های ایاب و ذهاب از ساعت 16 و سی دقیقه از مساجد امام حسن مجتبی (ع)، خاتم الانبیاء (ص)، جواد الائمه (ع)، امام صادق (ع)، امام سجاد (ع)، امام کاظم(ع) و مسجد قمر بنی هاشم (ع)، نسبت به انتقال کیشوندان به مصلی اقدام می کنند.