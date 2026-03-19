شبکه گاز کشور در شرایط پایدار است

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی وامور بین الملل سازمان منطقه آزاد کیش، محمدرضا جولایی، مدیر نظارت بر تولید شرکت ملی گاز ایران در گفتگوی تلویزیونی گفت: به دلیل حمله به تاسیسات گازی جنوب کشور، بخشی از واحدهای پالایشگاهی دچار آسیب شدند.

وی افزود: خسارت جانی نداشتیم، همکاران در شرکت ملی گاز با حضور کامل در منطقه مشغول عادی سازی شرایط اند. تولید با توجه به شرایط ایمن در حال انجام است‌ و شبکه گاز در شرایط پایدار است و هیچ کدام از نقاط کشور دچار محدودیت ارسال گاز نیستند.

هموطنان در خصوص نحوه توزیع گاز و سوخت در کشور نگران نباشند، آتش سوزی مهار شده است و همکاران مشغول اطفا و سردسازی سیستم هستند و درحال برگرداندن برخی از واحدها به شرایط تولید هستیم‌.