خدمات دهی اداره بهزیستی کیش بدون وقفه
خط ۱۴۸۰ اداره بهزیستی کیش همانند سایر نقاط کشور بدون وقفه و تعطیلی در حال خدمت رسانی به کیشوندان است.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی واموربین الملل سازمان منطقه آزاد کیش، ساکنان میتوانند جهت بهره مندی از این خدمات رایگان همه روزه با شماره گیری شماره ۱۴۸۰از خدمات متنوع حوزه سلامت روان بهرهمند شوند
همچنین تیم های محب(مداخلات و حمایت های روانی اجتماعی در بلایا) سازمان بهزیستی با بهرهگیری از ظرفیت داوطلبان آموزش دیده آماده خدمت رسانی به کیشوندان است.
در ایام جنگ رمضان نیز با کمک خیرین و همکاری مرکز توانبخشی هلاله کیش بسته های معیشتی برای مددجویان کیش تهیه و توزیع شد.