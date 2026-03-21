طنین بندگی در کیش؛ نماز عید فطرجلوه گاه اتحاد و همدلی کیشوندان
نماز عید سعید فطر همزمان با سراسر کشور، با حضور پرشور کیشوندان در مصلای بزرگ جزیره کیش اقامه شد.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی و امور بینالملل سازمان منطقه آزاد کیش، از ساعات ابتدایی صبح عید فطر، کیشوندان با حضور گسترده در مصلای بزرگ کیش، آیین عبادی و معنوی این عید فرخنده را در فضایی سرشار از معنویت و همدلی برگزار کردند و نمازعید سعید فطر به امامت حجتالاسلام والمسلمین علیرضا بینیاز، امام جمعه کیش اقامه شد.
حجتالاسلام والمسلمین بینیاز در خطبههای نماز عید، ضمن تبریک این عید بزرگ به مسلمانان، بر ضرورت حفظ دستاوردهای معنوی ماه مبارک رمضان، تداوم روحیه همدلی و اتحاد و توجه به نیازمندان در جامعه تأکید کرد.