کیش دومین نقطه پربارش استان در سه روز اخیر

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی و امور بین‌الملل سازمان منطقه آزاد کیش، فعالیت سامانه بارشی در روزهای اخیر موجب بارندگی قابل توجه در نقاط مختلف استان هرمزگان شده است؛ به‌گونه‌ای که شهرستان بندرلنگه با ثبت حدود ۱۳۷.۹ میلی‌متر بارندگی، بیشترین میزان بارش در استان را طی این مدت به خود اختصاص داده است.