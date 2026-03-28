نظارت مستمر بر نرخ و نحوه عرضه کالاها در جزیره کیش

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی واموربین الملل سازمان منطقه آزاد کیش، روند عرضه کالاها با حضور 6 تیم نظارتی به صورت روزانه در حال بررسی است تا کمبود و مشکلی در ارائه اقلام مورد نیاز شهروندان وجود نداشته باشد.

این تیم ها به صورت محسوس و نا محسوس در دو شیفت صبح و عصر درحال بازدید و نظارت هستند و با تمهیدات انجام شده تمامی اقلام مورد نیاز به روال سابق در جزیره کیش تامین و عرضه می شود. گفتنی است شهروندان می توانند چنانچه انتقاد یا شکایتی در خصوص عرضه کالاها دارند با شماره 124 جهت پاسخگویی و بررسی تماس بگیرند.

