تلاش 24 ساعته بیش از 100 نفر برای مدیریت شهری کیش در طوفان و بارندگی

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی و اموربین الملل سازمان منطقه آزاد کیش، پس از انجام اقدامات پیشگیرانه گسترده‌ با هدف افزایش ظرفیت هدایت آب‌های سطحی و رفع نقاط مستعد آب‌گرفتگی، با تلاش 105 نفراز نیروهای حوزه های مختلف شهری، فضای سبزو راهبری تصفیه خانه فاضلاب، مشکلات آب‌گرفتگی در معابر اصلی جزیره کیش در کمترین زمان مرتفع شد.