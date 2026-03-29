بررسی میدانی نحوه خدمات دهی داروخانه ها و توزیع اقلام دارویی در جزیره کیش

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی و امور بین الملل سازمان منطقه آزاد کیش، با هدف بررسی وضعیت تامین، توزیع و عرضه اقلام دارویی، مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش از داروخانه های جزیره بازدید کرد.

کبیری در این بازدیدها با حضور در داروخانه های نقاط مختلف جزیره کیش از نزدیک در جریان خدمات دهی داروخانه ها و وضعیت عرضه دارو در جزیره کیش قرار گرفت و در خصوص مشکلات حوزه دارو و راهکارهای رفع این مشکلات با داروسازان و کارکنان داروخانه ها گفت و گو کرد. گفتنی است با تمهیدات پیش بینی شده در حوزه تامین، ذخیرسازی و عرضه دارو در جزیره کیش با کمبودی مواجه نیستیم.

