اطلاعیه شماره 5 سازمان منطقه آزاد کیش
اعتبارضمانت نامه های خودرویی صادر شده پیش از جنگ رمضان تا پایان اردیبهشت پابرجاست و مهلت یک ماهه ماندگاری خودروهای خروج کرده یکماه دیگر تمدید شد.
زمان ماندگاری یکماهه خودروهایی که از جزیره کیش خارج شده اند و یا خارج می شوند جهت آرامش خاطر کیشوندان به دوماه افزایش یافت.
تردد دریایی در کیش برقرار است اما با توجه به شرایط آب و هوایی این فصل، لطفا پیش از حضور در بندرگاه از طریق پورتال https://ticket.kishports.com/ نسبت به تهیه بلیت و بررسی وضعیت جوی و ساعت حرکت شناورها اقدام نمایید.
تمهیدات لازم در خصوص تامین ارزاق، کالاهای اساسی، سوخت و دارو پیش بینی شده و ذخیره سازی در خصوص این اقلام انجام شده است لذا شهروندان و گردشگران در این خصوص نگرانی نداشته باشند.
همچنین اعلام می گردد خدمات رسانی در بخش های اجرایی جزیره کیش در همه حوزه ها در حال انجام است و از شهروندان و گردشگران عزیز تقاضا می شود ضمن حفظ آرامش، از نزدیک شدن به مراکز حساس و آسیب دیده خودداری نمایند.
در پایان از شهروندان و گردشگران عزیز درخواست می شود بدون توجه به شایعات و پرهیز از نشر این موارد، اخبار را از منابع رسمی پیگیری کنند. کانال های اطلاع رسانی سازمان منطقه آزاد کیش در پیام رسان های بله، ایتا و روبیکا فعال است.