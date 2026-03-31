اطلاعیه شماره 5 سازمان منطقه آزاد کیش

به گزارش ایلنا به نقل از سازمان منطقه آزاد کیش:

به اطلاع شهروندان گرامی جزیره کیش میرساند براساس اعلام مدیرکل گمرک کیش، ضمانت نامه های خودرویی صادر شده پیش از جنگ رمضان تا پایان اردیبهشت ماه اعتبار دارند.

زمان ماندگاری یکماهه خودروهایی که از جزیره کیش خارج شده اند و یا خارج می شوند جهت آرامش خاطر کیشوندان به دوماه افزایش یافت.

تردد دریایی در کیش برقرار است اما با توجه به شرایط آب و هوایی این فصل، لطفا پیش از حضور در بندرگاه از طریق پورتال https://ticket.kishports.com/ نسبت به تهیه بلیت و بررسی وضعیت جوی و ساعت حرکت شناورها اقدام نمایید.

تمهیدات لازم در خصوص تامین ارزاق، کالاهای اساسی، سوخت و دارو پیش بینی شده و ذخیره سازی در خصوص این اقلام انجام شده است لذا شهروندان و گردشگران در این خصوص نگرانی نداشته باشند.

همچنین اعلام می گردد خدمات رسانی در بخش های اجرایی جزیره کیش در همه حوزه ها در حال انجام است و از شهروندان و گردشگران عزیز تقاضا می شود ضمن حفظ آرامش، از نزدیک شدن به مراکز حساس و آسیب دیده خودداری نمایند.

در پایان از شهروندان و گردشگران عزیز درخواست می شود بدون توجه به شایعات و پرهیز از نشر این موارد، اخبار را از منابع رسمی پیگیری کنند. کانال های اطلاع رسانی سازمان منطقه آزاد کیش در پیام رسان های بله، ایتا و روبیکا فعال است.