تمهیدات حمایتی سازمان منطقه آزاد کیش از فعالان اقتصادی و مستاجران در شرایط جنگ
محمد کبیری در نخستین شورای معاونان و مدیران سازمان منطقه آزاد کیش در سال 1405 از بخشودگی 2 ماه اجاره بهای سهم سازمان برای حمایت از فعالان اقتصادی و عدم تخلیه مستاجرانی که قراردادهایشان در زمان جنگ به پایان می رسد تا دو ماه خبرداد.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی وامور بین الملل سازمان منطقه آزاد کیش، در این نشست که با حضور تمامی معاونان و مدیران این سازمان برگزار شد مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش با تاکید بر لزوم برنامه ریزی همه حوزه ها برای دوران پساجنگ و بازگشت هرچه سریعتر به شرایط عادی گفت: تمامی حوزه ها موظف هستند ضمن تامین اقلام اساسی چه در حال حاضر و چه در دوره پس از جنگ در خصوص تامین نقدینگی برای کسب و کارها نیز برنامه ریزی کنند همانگونه که پس از جنگ 12 روزه با تلاش و برنامه ریزی و همکاری خوب بخش خصوصی رونق به جزیره کیش بازگشت.محمد کبیری در ادامه از اجرای دو اقدام حمایتی برای فعالان اقتصادی و مستاجران در جزیره کیش خبر داد و افزود: با تایید هیئت مدیره سازمان منطقه آزاد کیش، این سازمان سهم دو ماه اجاره خود را برای مستاجرانش بخشید و البته این کمپین ارزشمند توسط بخش خصوصی و سرمایه گذاران کیش نیز در حال انجام است. همچنین با مصوبه شورای تامین جزیره کیش،کسانیکه قراردادها یشان در مدت زمان جنگ به پایان میرسد، با همکاری دستگاه قضا و دادستان، تا دوماه امکان تخلیه مستاجرها را ندارند و تا زمانیکه جنگ ادامه دارد این تدابیر این چنین ادامه دارد.وی در پایان تصریح کرد: همه بخش ها باید دقت کنند که ضمن تبدیل تهدیدها به فرصت و مدیریت شرایط جنگ در حوزه متبوعه، امور و کارهایی را که از قبل باقیمانده را به نتیجه برسانند.گفتنی است دراین جلسه تمامی حوزه ها گزارش اقدامات انجام شده خود را ارائه دادند.