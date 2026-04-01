تمهیدات حمایتی سازمان منطقه آزاد کیش از فعالان اقتصادی و مستاجران در شرایط جنگ

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی وامور بین الملل سازمان منطقه آزاد کیش، در این نشست که با حضور تمامی معاونان و مدیران این سازمان برگزار شد مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش با تاکید بر لزوم برنامه ریزی همه حوزه ها برای دوران پساجنگ و بازگشت هرچه سریعتر به شرایط عادی گفت: تمامی حوزه ها موظف هستند ضمن تامین اقلام اساسی چه در حال حاضر و چه در دوره پس از جنگ در خصوص تامین نقدینگی برای کسب و کارها نیز برنامه ریزی کنند همانگونه که پس از جنگ 12 روزه با تلاش و برنامه ریزی و همکاری خوب بخش خصوصی رونق به جزیره کیش بازگشت.محمد کبیری در ادامه از اجرای دو اقدام حمایتی برای فعالان اقتصادی و مستاجران در جزیره کیش خبر داد و افزود: با تایید هیئت مدیره سازمان منطقه آزاد کیش، این سازمان سهم دو ماه اجاره خود را برای مستاجرانش بخشید و البته این کمپین ارزشمند توسط بخش خصوصی و سرمایه گذاران کیش نیز در حال انجام است. همچنین با مصوبه شورای تامین جزیره کیش،کسانیکه قراردادها یشان در مدت زمان جنگ به پایان میرسد، با همکاری دستگاه قضا و دادستان، تا دوماه امکان تخلیه مستاجرها را ندارند و تا زمانیکه جنگ ادامه دارد این تدابیر این چنین ادامه دارد.وی در پایان تصریح کرد: همه بخش ها باید دقت کنند که ضمن تبدیل تهدیدها به فرصت و مدیریت شرایط جنگ در حوزه متبوعه، امور و کارهایی را که از قبل باقیمانده را به نتیجه برسانند.گفتنی است دراین جلسه تمامی حوزه ها گزارش اقدامات انجام شده خود را ارائه دادند.

