به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی و امور بین‌الملل سازمان منطقه آزاد کیش، محمد کبیری در این مراسم با اشاره به راه‌اندازی پویشی با هدف گرامیداشت یاد شهدای کشور اظهار داشت: این پویش با هدف زنده نگه داشتن نام و یاد شهدایی که کمتر به آن‌ها پرداخته شده، آغاز شده و امیدواریم بتوانیم با این اقدام، ادای دینی به مقام والای شهدای کشور داشته باشیم.

کبیری با تأکید بر جایگاه روز طبیعت در فرهنگ ایرانی اسلامی افزود: روز طبیعت فرصتی ارزشمند برای توجه بیشتر به محیط زیست و همچنین تجدید روحیه نشاط و امید در میان خانواده‌ها است و مردم در این روز برای خود، خانواده و میهن، آرزوی خیر و برکت دارند.

وی ادامه داد: امید است سال جدید برای ملت ایران سرشار از خیر، برکت و موفقیت باشد و همواره مشمول عنایت الهی قرار گیرد.

مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش با اشاره به هدف این اقدام فرهنگی گفت: کاشت نهال به یاد شهدای جنگ رمضان، نمادی از تداوم حیات، امید و قدردانی از ایثار و فداکاری کسانی است که برای امنیت و آرامش کشور از جان خود گذشتند.

وی تأکید کرد: در این پویش تلاش شده است یاد تمامی شهدای کشور از جمله شهدای ناوچه دنا و کودکان منطقه میناب گرامی داشته شود و این حرکت به عنوان گامی فرهنگی در راستای پاسداشت ارزش‌های ایثار و شهادت ادامه یابد.