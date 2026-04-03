کاشت نهال به یاد شهدای جنگ رمضان
مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش همزمان با روز طبیعت با کاشت نهال در پارک مینای کیش یاد شهدای کشوردر جنگ رمضان را گرامی داشت.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی و امور بینالملل سازمان منطقه آزاد کیش، محمد کبیری در این مراسم با اشاره به راهاندازی پویشی با هدف گرامیداشت یاد شهدای کشور اظهار داشت: این پویش با هدف زنده نگه داشتن نام و یاد شهدایی که کمتر به آنها پرداخته شده، آغاز شده و امیدواریم بتوانیم با این اقدام، ادای دینی به مقام والای شهدای کشور داشته باشیم.
کبیری با تأکید بر جایگاه روز طبیعت در فرهنگ ایرانی اسلامی افزود: روز طبیعت فرصتی ارزشمند برای توجه بیشتر به محیط زیست و همچنین تجدید روحیه نشاط و امید در میان خانوادهها است و مردم در این روز برای خود، خانواده و میهن، آرزوی خیر و برکت دارند.
وی ادامه داد: امید است سال جدید برای ملت ایران سرشار از خیر، برکت و موفقیت باشد و همواره مشمول عنایت الهی قرار گیرد.
مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش با اشاره به هدف این اقدام فرهنگی گفت: کاشت نهال به یاد شهدای جنگ رمضان، نمادی از تداوم حیات، امید و قدردانی از ایثار و فداکاری کسانی است که برای امنیت و آرامش کشور از جان خود گذشتند.
وی تأکید کرد: در این پویش تلاش شده است یاد تمامی شهدای کشور از جمله شهدای ناوچه دنا و کودکان منطقه میناب گرامی داشته شود و این حرکت به عنوان گامی فرهنگی در راستای پاسداشت ارزشهای ایثار و شهادت ادامه یابد.