آغاز رقابت های والیبال ساحلی و فوتبال گل‌کوچک خیابانی در کیش

مسابقات والیبال ساحلی و فوتبال گل ‌کوچک خیابانی از فردا در جزیره کیش آغاز می شود.

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی و امور بین الملل سازمان منطقه آزاد کیش، در مراسم قرعه کشی این مسابقات فرزاد رادبوی با تشریح اهداف برگزاری این رویدادها گفت: با توجه به شرایط ناشی از جنگ تحمیل‌شده بر مردم کشورمان و با هدف تقویت نشاط اجتماعی و ایجاد فضای پویایی میان کیشوندان، رقابت های والیبال ساحلی و فوتبال گل‌کوچک خیابانی برگزار می شود.

براساس اعلام دبیرخانه مسابقات،۱۶ تیم در هر دو رشته ثبت‌نام کرده‌اند و رقابت‌ها درقالب دو لیگ مستقل پیگیری خواهد شد.

نخستین دیدارها از روز یکشنبه ۱۶ فروردین آغاز می‌شود؛ مسابقات والیبال ساحلی از ساعت ۱۸:۳۰ در پلاژ آقایان برگزار خواهد شد و مسابقات فوتبال گل‌کوچک نیز از ساعت ۲۲ پشت بازار ونوس پذیرای علاقه‌مندان به تماشای بازی‌ها خواهد بود.

 

