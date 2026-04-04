آغاز رقابت های والیبال ساحلی و فوتبال گلکوچک خیابانی در کیش
مسابقات والیبال ساحلی و فوتبال گل کوچک خیابانی از فردا در جزیره کیش آغاز می شود.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی و امور بین الملل سازمان منطقه آزاد کیش، در مراسم قرعه کشی این مسابقات فرزاد رادبوی با تشریح اهداف برگزاری این رویدادها گفت: با توجه به شرایط ناشی از جنگ تحمیلشده بر مردم کشورمان و با هدف تقویت نشاط اجتماعی و ایجاد فضای پویایی میان کیشوندان، رقابت های والیبال ساحلی و فوتبال گلکوچک خیابانی برگزار می شود.
براساس اعلام دبیرخانه مسابقات،۱۶ تیم در هر دو رشته ثبتنام کردهاند و رقابتها درقالب دو لیگ مستقل پیگیری خواهد شد.
نخستین دیدارها از روز یکشنبه ۱۶ فروردین آغاز میشود؛ مسابقات والیبال ساحلی از ساعت ۱۸:۳۰ در پلاژ آقایان برگزار خواهد شد و مسابقات فوتبال گلکوچک نیز از ساعت ۲۲ پشت بازار ونوس پذیرای علاقهمندان به تماشای بازیها خواهد بود.