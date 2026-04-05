خداقوت مدیرعامل کیش به کسبه/ حضور کبیری درفروشگاهها برای بررسی وضعیت عرضه کالاها
محمد کبیری با حضور در مراکزعرضه اقلام خوراکی، ضمن بررسی وضعیت تامین کالاهای اساسی از همت وتلاش کسبه برای خدمات دهی به کیشوندان تقدیر کرد.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی و اموربین الملل سازمان منطقه آزاد کیش، محمد کبیری دراین بازدیدها با حضور در فروشگاههای مختلف مانند نانوایی ها، سوپر مارکت ها، شیرینی فروشی ها و فروشگاههای عرضه اقلام پروتئینی از نزدیک با فعالان در هریک از این صنوف گفت و گو می کند.
مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش با حضور میدانی خود ضمن بررسی وضعیت تامین کالاها و قیمت عرضه کنندگان، در واقع با رصد بازار، بر نحوه فعالیت حوزه های مختلف سازمان که دست اندر کار تامین، توزیع، ذخیره سازی و حمل و نقل کالاها در جزیره کیش هستند نیز نظارت می کند.
گفتنی است این بازدیدها به صورت مستمر ادامه دارد.