دیدار مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش با اهالی ورزش

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی و امور بین‌الملل سازمان منطقه آزاد کیش، محمد کبیری در دیدار با جمعی از ورزشکاران، مربیان و فعالان حوزه ورزش جزیره با قدردانی از تلاش‌ها و افتخارآفرینی‌های آنان اظهار داشت: جامعه ورزشی کیش با حضور فعال در رشته‌های مختلف و برگزاری بیش از 20 لیگ در طول سال، نقش مهمی در پویایی و نشاط اجتماعی ایفا می‌کند.

وی با اشاره به ظرفیت‌های ورزشی کیش افزود: سرانه فضای ورزشی در این جزیره حدود ۱۵ متر مربع برای هر نفر است که در کشور کم‌نظیر محسوب می‌شود و نشان‌دهنده توجه به توسعه زیرساخت‌های ورزشی در کیش است.

مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش با بیان اینکه تقویت توسعه انسانی یکی از محورهای مهم برنامه‌های این سازمان است، تصریح کرد: ورزش در این مسیر جایگاه ویژه‌ای دارد و حمایت از ورزشکاران، مربیان و هیئت‌های ورزشی با جدیت دنبال می‌شود.

کبیری ادامه داد: تلاش می‌کنیم میزان حمایت از حوزه ورزش در کوتاه‌ مدت حداقل دو برابر افزایش یابد و پس از عبور از شرایط فعلی کشور، این حمایت‌ها تا سه برابر نیز خواهد شد.

وی همچنین از تدوین نظام‌نامه‌ای برای حمایت از ورزشکاران مدال‌آور خبر داد و گفت: بر اساس این نظام‌نامه، روند تقدیر و حمایت از مدال‌آوران و افتخارآفرینان کیش به‌ صورت مشخص و منظم انجام خواهد شد.

مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش در ادامه به برنامه‌های توسعه زیرساخت‌های ورزشی اشاره کرد و افزود: نوسازی و توسعه فضاهای ورزشی از جمله مجموعه ورزشی المپیک و سایر اماکن ورزشی کیش در دستور کار قرار دارد و تلاش می‌کنیم با مشارکت بخش‌های مختلف، این مجموعه‌ها بازسازی و تقویت شوند.

وی با تأکید بر ظرفیت‌های کیش در حوزه گردشگری ورزشی خاطرنشان کرد: با برنامه‌ریزی مناسب و تقویت زیرساخت‌ها، کیش می‌تواند به یکی از مقاصد مهم برگزاری تورنمنت‌ها و رویدادهای بزرگ ورزشی در کشور و منطقه تبدیل شود.

کبیری همچنین بر استفاده از تجربه برگزاری رویدادهای ورزشی در کیش تأکید کرد و گفت: برگزاری رقابت‌های بزرگ ورزشی با حضور ورزشکاران داخلی و خارجی می‌تواند علاوه بر ایجاد نشاط اجتماعی، تصویری مثبت از ایران در سطح بین‌المللی ارائه دهد.

وی در پایان با قدردانی از تلاش هیئت‌های ورزشی، مربیان و ورزشکاران کیش ابراز امیدواری کرد: با برنامه‌ریزی و تلاش بیشتر، در سال‌های آینده شاهد افزایش مدال‌ها، حضور گسترده‌تر ورزشکاران و برگزاری رویدادهای ورزشی بزرگ‌تر در جزیره کیش باشیم.