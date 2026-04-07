اعلام نتایج دیدارهای روز نخست مسابقات والیبال ساحلی در کیش

اعلام نتایج دیدارهای روز نخست مسابقات والیبال ساحلی در کیش
مسابقات والیبال ساحلی جزیره کیش با حضور 8 تیم و برگزاری چهار دیدار آغاز شد.

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی و امور بین‌الملل سازمان منطقه آزاد کیش، مسابقات والیبال ساحلی با حضور 8 تیم از شامگاه یکشنبه ۱۶ فروردین در پلاژ آقایان جزیره کیش آغاز شده است.

این مسابقات با هدف توسعه ورزش‌های ساحلی و افزایش نشاط اجتماعی در میان کیشوندان برگزار می‌شود.

در روز نخست این رقابت‌ها چهار دیدار برگزار شد که در این بازیها تیم هخامنش با نتیجه ۲ بر صفر پازل‌شو را شکست داد. تیم آتش‌نشانی با نتیجه ۲ بر صفر کیش‌ران را مغلوب کرد، تیم همگانی با نتیجه ۲ بر صفرتیم کاپ را از پیش رو برداشت و تیم اتحاد نیز با نتیجه ۲ بر صفر صفارود را شکست داد.

بر اساس برنامه‌ریزی انجام شده، این مسابقات هر روز از ساعت ۱۸:۳۰ در پلاژ آقایان جزیره کیش برگزار می‌شود.

 

همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
