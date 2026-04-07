آغاز مسابقات فوتبال گل کوچک با برگزاری چهار دیدار
رقابت های فوتبال گلکوچک با حضور ۱۶ تیم در جزیره کیش آغاز شد.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی و امور بینالملل سازمان منطقه آزاد کیش، در این دوره از رقابتها ۱۶ تیم با یکدیگر رقابت می کنند.
در روز نخست این رقابتها چهار دیدار برگزار شد که در این بازیها تیم I Love Kish با نتیجه ۲ بر صفر کیشران را شکست داد و دیدار تیمهای ستارگان و کوشل با نتیجه ۲ بر ۲ به تساوی رسید.
همچنین تیم توسعه مدیریت بنادر و فرودگاه ها با نتیجه ۲ بر یک یاران طبیعت را مغلوب کرد و دیدار تیمهای رورهیر و آتشنشانی نیز با تساوی بدون گل به پایان رسید.
بر اساس برنامهریزی انجام شده، این مسابقات هر شب از ساعت ۲۲ در محل پشت بازار ونوس جزیره کیش برگزار میشود.