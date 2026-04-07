به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی و امور بین‌الملل سازمان منطقه آزاد کیش، مسابقات فوتبال گل‌کوچک با هدف توسعه ورزش همگانی و افزایش نشاط اجتماعی در میان کیشوندان از شامگاه یکشنبه ۱۶ فروردین با حضور ۱۶ تیم در جزیره کیش آغاز شده است.

مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش در جریان بازدید از این رقابت‌ها با دست‌اندرکاران و برگزارکنندگان این مسابقات گفت‌وگو و از تلاش‌های هیئت ورزش های همگانی کیش برای برگزاری این رویداد ورزشی قدردانی کرد. کبیری با تأکید بر اهمیت برگزاری برنامه‌های ورزشی مردمی در سطح جزیره، چنین برنامه‌هایی را در تقویت روحیه نشاط اجتماعی و گسترش فرهنگ ورزش مؤثر دانست و از حضور و مشارکت ورزشکاران و فعالان ورزشی در این مسابقات ابراز خرسندی کرد. گفتنی است مسابقات گل کوچک کیش هر روزه ساعت 22 در پارکینگ بازارونوس برگزار می شود.

