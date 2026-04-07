کیشوندان ومسئولین همدل و همگام درمیدان

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی و امور بین‌الملل سازمان منطقه آزاد کیش، این برنامه مردمی هر شب با تشکیل کاروان خودرویی در سطح جزیره کیش برگزار می‌شود و شرکت‌کنندگان پس از حرکت در مسیرهای مختلف جزیره و حمل پرچم کشور، در میدان ساحل گردهم می‌آیند.

دراین حرکت مردمی که با حضور خانواده‌ها، جوانان و اقشار مختلف جامعه همراه است، شرکت‌کنندگان هرشب با حضور پرشور، حمایت و همبستگی خود را در مقابل دشمنان و بد خواهان اعلام می‌کنند.

محمد کبیری مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش نیز در این ایام با حضور در این کاروان و در جمع شرکت‌کنندگان و در فضایی صمیمی با کیشوندان گفت‌وگو و از همراهی و حضور پرشور مردم جزیره در این حرکت مردمی قدردانی کرد.

گفتنی است دراین اجتماع مردمی مدیرعامل و معاونان سازمان منطقه آزاد کیش با حضور در بین شهروندان ضمن پاسخگویی به مشکلات، به موارد طرح شده توسط کیشوندان نیز رسیدگی می کنند.