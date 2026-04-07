تقدیر کبیری از تلاش های اداره کل گمرک کیش / عرضه اینترنتی کالاها در دست پیگیری

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی و اموربین الملل سازمان منطقه آزاد کیش، محمد کبیری در دیدار با مسئولان و کارکنان اداره‌کل گمرک کیش، با قدردانی از تلاش‌های مجموعه گمرک، بر ضرورت استفاده از ظرفیت‌های نوین برای تسهیل دسترسی مردم به کالاها و ارتقای فرآیندهای تجاری در مناطق آزاد تأکید کرد.

وی با اشاره به برنامه‌ریزی‌های انجام‌شده در حوزه عرضه کالا در مناطق آزاد اظهار کرد: با توجه به اینکه بخش قابل توجهی از کالاهای موجود پیش از این وارد کشور شده‌اند، باید شرایطی فراهم شود تا این محصولات از طریق مسیرهای قانونی و شفاف در اختیار متقاضیان قرار گیرد.

مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش افزود: در همین راستا، طی روزهای اخیر با هماهنگی گمرک جمهوری اسلامی ایران و دبیرخانه شورای‌عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، پیگیری هایی انجام شده است تا امکان عرضه بخشی از کالاهای موجود در مناطق آزاد از طریق بسترهای اینترنتی فراهم شود. درحال حاضر کالاهایی به ارزش حدود ۱۰ میلیون دلار در مناطق آزاد کیش، قشم و چابهار دپو شده که در صورت دریافت مجوزهای لازم می‌تواند از طریق فروش آنلاین عرضه شود.

کبیری با اشاره به اهمیت بهره‌گیری از ظرفیت‌های نوین در حوزه تجارت گفت: استفاده از بسترهای آنلاین می‌تواند علاوه بر تسهیل دسترسی متقاضیان به کالاها، به رونق فعالیت‌های اقتصادی و ساماندهی بهتر فرآیند عرضه در مناطق آزاد کمک کند.

وی همچنین از همکاری و هماهنگی بخش‌های مختلف در اجرای برنامه‌های خدماتی خبر داد و اظهار داشت: تعامل میان دستگاه‌های اجرایی نقش مهمی در تسریع امور و بهبود خدمات‌رسانی دارد.

در ادامه این نشست، رضا رئیسی‌کیا، مدیرکل گمرک کیش، نیز با اشاره به رویکرد تسهیل‌گرانه این مجموعه در ارائه خدمات گفت: گمرک کیش همواره تلاش کرده است در چارچوب قوانین و مقررات، روند انجام امور گمرکی و ارائه خدمات به مراجعان و فعالان اقتصادی با سرعت و سهولت بیشتری انجام شود.

وی افزود: به کارکنان گمرک کیش تأکید شده است در تمامی مراحل ارائه خدمات، تکریم مراجعان و رعایت کرامت انسانی مورد توجه قرار گیرد و با نگاه مسئولانه و همکاری سازنده، امور مرتبط با مردم و فعالان اقتصادی پیگیری شود.

مدیرکل گمرک کیش همچنین به برخی اقدامات انجام‌شده در حوزه خدمات مرتبط با خودروهای پلاک منطقه آزاد اشاره کرد و گفت: با همکاری و هماهنگی دستگاه‌های مرتبط، تمهیداتی برای تسهیل تردد این خودروها در چارچوب مقررات فراهم شده است.

رئیسی‌کیا در پایان تأکید کرد: گمرک کیش همچنان با رویکرد تعامل و همکاری، در کنار سازمان منطقه آزاد کیش برای بهبود خدمات و حمایت از فعالیت‌های اقتصادی در منطقه تلاش خواهد کرد.