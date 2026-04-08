خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

بررسی روند خدمات دهی بندرگاه جزیره با حضور مدیرعامل منطقه آزاد کیش

بررسی روند خدمات دهی بندرگاه جزیره با حضور مدیرعامل منطقه آزاد کیش
کد خبر : 1772989
لینک کوتاه کپی شد.

مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش با حضور در شرکت توسعه و مدیریت بنادر و فرودگاه‌های کیش، ضمن تقدیر از تلاش‌های انجام‌شده، بر تداوم خدمات‌رسانی مطلوب در حوزه بندر تأکید کرد.

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی و امور بین‌الملل سازمان منطقه آزاد کیش، محمد کبیری با حضور در شرکت توسعه و مدیریت بنادر و فرودگاه‌های کیش و در نشستی با مدیرعامل، معاونان و مدیران این مجموعه، در جریان روند فعالیت‌ها و خدمات ارائه‌شده قرار گرفت.

در این نشست، گزارشی از اقدامات و عملکرد بخش‌های مختلف ارائه شد و موضوعات مرتبط با روند خدمات بندری و پشتیبانی از تأمین نیازهای جزیره مورد بررسی قرار گرفت.

مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش در این دیدار با قدردانی از تلاش‌های مجموعه در ارائه خدمات به جزیره گفت: بنادر کیش از زیرساخت‌های مهم جزیره محسوب می‌شوند و تداوم خدمات‌رسانی مطلوب در این حوزه از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.

وی افزود: مجموعه شرکت توسعه و مدیریت بنادر و فرودگاه‌های کیش با نظم و دقت قابل‌توجهی در مسیر ارائه خدمات فعالیت می‌کند و ضروری است این روند با همین کیفیت ادامه یابد.

کبیری همچنین با تأکید بر اهمیت برنامه‌ریزی و مدیریت دقیق در فرآیندهای حمل‌ونقل اظهار داشت: هماهنگی مستمر و توجه به جزئیات در جابه‌جایی کالاهای مورد نیاز جزیره نقش مهمی در پشتیبانی از فعالیت‌های اقتصادی کیش دارد و باید با دقت ادامه پیدا کند.

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
تویوتا
پارسیان
بانک ملی
توسعه نیشکر
انزلی
ایران کیش
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه ملت
هپکو
شاتل
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

قیمت میلگرد آجدار