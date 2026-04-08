بررسی روند خدمات دهی بندرگاه جزیره با حضور مدیرعامل منطقه آزاد کیش

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی و امور بین‌الملل سازمان منطقه آزاد کیش، محمد کبیری با حضور در شرکت توسعه و مدیریت بنادر و فرودگاه‌های کیش و در نشستی با مدیرعامل، معاونان و مدیران این مجموعه، در جریان روند فعالیت‌ها و خدمات ارائه‌شده قرار گرفت.

در این نشست، گزارشی از اقدامات و عملکرد بخش‌های مختلف ارائه شد و موضوعات مرتبط با روند خدمات بندری و پشتیبانی از تأمین نیازهای جزیره مورد بررسی قرار گرفت.

مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش در این دیدار با قدردانی از تلاش‌های مجموعه در ارائه خدمات به جزیره گفت: بنادر کیش از زیرساخت‌های مهم جزیره محسوب می‌شوند و تداوم خدمات‌رسانی مطلوب در این حوزه از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.

وی افزود: مجموعه شرکت توسعه و مدیریت بنادر و فرودگاه‌های کیش با نظم و دقت قابل‌توجهی در مسیر ارائه خدمات فعالیت می‌کند و ضروری است این روند با همین کیفیت ادامه یابد.

کبیری همچنین با تأکید بر اهمیت برنامه‌ریزی و مدیریت دقیق در فرآیندهای حمل‌ونقل اظهار داشت: هماهنگی مستمر و توجه به جزئیات در جابه‌جایی کالاهای مورد نیاز جزیره نقش مهمی در پشتیبانی از فعالیت‌های اقتصادی کیش دارد و باید با دقت ادامه پیدا کند.