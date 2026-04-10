مراسم کاشت ۱۶۸ اصله نهال به یاد شهدای میناب در کیش

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی و امور بین‌الملل سازمان منطقه آزاد کیش، به یاد شهدای مدرسه شجره طیبه میناب عصر پنج‌شنبه ۲۰ فروردین با حضور پرشور کیشوندان و مدیر عامل سازمان منطقه آزاد کیش و دیگر مسئولین این جزیره مراسم کاشت نهال مجاور مسجد امیرالمؤمنین(ع) برگزار شد.

دراین مراسم مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش با بیان اینکه حمله به دانش آموزان بی دفاع میناب حادثخ تلخی است که هرگز از ذهن و حافظه ملت ایران پاک نخواهد شد گفت: این گردهمایی فرصتی است تا بار دیگر به هم‌میهنان و افکار عمومی جهان یادآوری کنیم که چنین جنایاتی برای همیشه در حافظه تاریخی ملت ایران باقی خواهد ماند.

وی اضافه کرد: در طول سال‌های گذشته ظلم‌های بسیاری از سوی دشمنان به ملت ایران تحمیل شده اما برخی رخدادها داغی عمیق‌تر بر جای می‌گذارند، که یکی از تلخ‌ترین آن‌ها، ریخته شدن خون پاک دانش آموزان مدرسه شجره طیبه میناب بود. خون پاک این دانش‌آموزان که تنها در مسیر علم‌آموزی و آینده‌سازی گام برمی‌داشتند، مظلومانه بر زمین ریخته شد و اندوهی عمیق در دل ملت ایران بر جای گذاشت

کبیری گفت: امروز جای بسیاری از شهدا در میان ما خالی است تا ثمره مقاومت و ایستادگی ملت ایران را ببینند؛ ملتی که در روزهای سخت، با وجود فشارها و تهدیدها، هرگز عقب‌نشینی نکرد و با تمام توان از تمامیت ارضی کشور دفاع کرد.

وی ایران را امانتی الهی در دستان ملت رشید دانست و تصریح کرد: همه ما وظیفه داریم برای حفظ عزت و سربلندی این سرزمین تلاش کنیم و مسیر پیشرفت و آبادانی ایران عزیز را ادامه دهیم.

مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش همچنین با اشاره به مراسم کاشت نهال بیان کرد: به تعداد شهدای مدرسه شجره طیبه میناب، ۱۶۸ اصله نهال در مجاورت مسجد امیرالمومنین (ع) کیش کاشته شد تا یاد و نام این فرزندان ایران زمین در جزیره کیش ماندگار شود.

کبیری همچنین با اشاره به نامگذاری دو خیابان به نام های ناو دنا و شهید شاهرخیان از شهدای این ناو که فرزند جزیره کیش بود افزود: این اقدامات تنها بخشی از ادای دین ما به شهدا است و امیدواریم با خدمت صادقانه به مردم بتوانیم راه این عزیزان را ادامه دهیم.

کبیری در پایان تأکید کرد: تداوم این‌گونه اقدامات فرهنگی و خدمت‌رسانی به مردم، گامی در راستای حفظ و ترویج ارزش‌های ایثار و شهادت در جامعه است.